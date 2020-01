Lady Gaga: Stupid Love potrebbe essere il nuovo singolo della popstar, finito in rete in questi giorni.

Attenzione Little Monster. Qualcosa si muove in casa Lady Gaga. Dopo le notizie filtrate negli scorsi giorni, e qualche anteprima di bassa qualità finita in rete inavvertitamente, pare davvero che la popstar americana sia pronta a lanciare a breve un nuovo singolo.

Questa nuova canzone si dovrebbe intitolare Stupid Love, ed è già stato leakato da qualcuno. Molti fan hanno infatti già potuto ascoltare in anticipo questo pezzo. E il risultato è soddisfacente…

Lady Gaga, Stupid Love: il nuovo singolo

A quanto pare, alcuni fan sono riusciti a scoprire nella versione html del sito ufficiale di Lady Germanotta proprio l’audio del pezzo. Un lavoro da hacker e stalker che ha però regalato grande gioia anche agli altri ‘piccoli mostriciattoli’ che amano la musica di Gaga.

Stupid Love, secondo chi ha avuto modo di ascoltare questo nuovo brano, è un brano pop di facile ascolto, lontano dai fasti dei capolavori della carriera della cantautrice, come Born This Way o The Edge of Glory, ma comunque potente e accattivante.

Questo il tweet che ci porta ad ascoltare il nuovo singolo:

Vazou o título do novo single de Lady Gaga após usuários da internet vasculharem os códigos do site oficial da cantora. Em uma URL escondida, estava o nome Stupid Love, confirmando, assim, boatos que esse seria o nome da música. A música será lançada dia 7 de fevereiro. pic.twitter.com/thSCQzdUSh — Explicando Trending Topics (@Explicando2T) January 21, 2020

Lady Gaga: nuovo album in arrivo

Il primo estratto dal nuovo album della cantante americana, in arrivo nei prossimi mesi, guarda alla disco anni Settanta, con un beat coinvolgente che riesce a far battere i cuori degli ascoltatori.

Il sound per qualcuno in realtà è simile a quello di Born This Way, ma la voce di Gaga è oggi differente, matura, meno da ragazza sfrontata. Il che rende il brano unico nel suo genere. Insomma, tra alti e bassi sembra che finalmente la star di Shallow sia pronta a tornare ufficialmente al mondo della musica. Dopo questo leak non resta che aspettare l’annuncio da parte della stessa popstar, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.