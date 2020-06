Non sono destinate a placarsi le polemiche sull’efficacia anti-Covid dell’idrossiclorochina. Questa volta uno studio statunitense evidenzierebbe l’assenza di benefici in termini di sopravvivenza nei pazienti con Covid-19 trattati con il farmaco antimalarico. Lo studio, condotto sulle cartelle cliniche elettroniche dei centri medici della Veterans Health Administration degli Stati Uniti, conclude che l’idrossiclorochina – con o senza azitromicina – non ha ridotto il rischio di ventilazione o morte dei pazienti e oltretutto è associata ad una degenza ospedaliera più lunga. L’analisi è pubblicata sulla rivista ‘Med’.

