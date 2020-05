Un team di scienziati cinesi svela in che modo l’antivirale remdesivir, messo a punto contro Ebola, inibisce la replicazione di Sars-CoV-2, il virus causa di Covid-19. La ricerca, da poco pubblicata online su ‘Science’, è stata condotta da Xu Huaqiang e Xu Yechun dello Shanghai Institute of Materia Medica (Simm) dell’Accademia cinese delle scienze, insieme a colleghi della Zhejiang University School of Medicine e del Peking Union Medical College, e getta nuova luce sul funzionamento di un farmaco al centro di molte speranze, da poco autorizzato con procedura d’emergenza dall’americana Fda (Food and Drug Administration) contro Covid-19 e sottoposto a valutazione rapida dall’Ema (Agenzia europea del farmaco).

