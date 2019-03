Titolo: Studio di Architettura a Firenze cerca Architetto con esperienza in UNI:11182:2006. (FI)



Azienda: Lorenzo Sanna architetto



Descrizione: Studio di Architettura a Firenze cerca collaboratore con comprovata esperienza in analisi del degrado con riferimento alla normativa UNI:11182:2006 per collaborazione a tempo determinato. Astenersi privi di requisiti…

Luogo: Firenze