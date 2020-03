Cies, in particolare, considera

Messi precede Di Maria e De Bruyne, in top 20 Mkhitaryan e Insigne

– E’ davvero un’annata magica per il Papu Gomez, capitano della favola Atalanta e uomo simbolo della squadra. Lo dicono anche i dati statistici che in quanto a occasioni create collocano il fantasista argentino della formazione di Gian Piero Gasperini nella stessa classifica di Messi, Di Maria, Neymar e De Bruyne, superando addirittura talenti come Mahrez e Payet. Lo studioi giocatori delle cinque leghe principali europee e incrociando i dati Opta Pro degli ultimi cinque anni ha scoperto come Leo Messi – primo in classifica – abbia creato in media una chance ogni 90 minuti per un totale di 158 ‘Big chances’: in altre parole, in ogni partita che disputa il fuoriclasse del Barcellona crea una grande occasione gol. Ebbene, in questa graduatoria il “Papu” è settimo con una media di una chance ogni 178 minuti negli ultimi cinque anni, per un totale di 81.

Sul secondo gradino del podio figura Angel Di Maria con 109 occasioni create (una ogni 100 minuti), seguito da Kevin De Bruyne con 94 (una ogni 130′), Neymar con 86 (una ogni 131′), Thomas Muller con 84 (una per 134′), Luis Suarez con 83 (una per 170′), Gomez appunto con 81, Dimitri Payet a 76 ma con una media inferiore (una per 162′), Riyad Mahrez a 66 (una ogni 184′) e Filip Kostic con una occasione ogni 204 minuti per un totale di 65. Nella Top venti trovano posto anche Mkhitaryan, Insigne e Christian Eriksen, che negli ultimi 5 anni hanno creato rispettivamente 62, 62 e 59 occasioni a testa.

Gomez 5° per occasioni create negli ultimi 3 anni, meglio di Neymar

Cambiando i periodi cambia anche la classifica. L’anno scorso, ad esempio, il migliore è stato Angel Di Maria, esterno offensivo del Psg, con 32 big chances e il leader dell’Atalanta è addirittura quinto con 22 occasioni create. Negli ultimi tre anni invece il primo posto spetta a un fuoriclasse come Leo Messi con 95 occasioni create e ancora una media impressionante di una ogni 91 minuti, ma secondo è Muller, terzo de Bruyne e quarto Di Maria. Anche qui il “Papu” si colloca in quinta posizione davanti a un certo Neymar. Il numero dieci dei bergamaschi ha migliorato esponenzialmente la sua centralità nell’attacco nerazzurro e il feeling con Gasperini si riflette nei miglioramenti costanti del giocatore argentino. Quest’anno Gomez è a quota 6 gol e 10 assist in 24 partite di campionato, con una media del 22% di partecipazione ai gol della squadra in Serie A.