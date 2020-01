“Mi chiamo Valentina, ho 19 anni e sono cresciuta in Italia. Quando ero piccola ero spesso vittima di razzismo, ma ho sempre provato a giustificare quei casi dicendomi che probabilmente l’Italia non era ancora abituata al multiculturalismo”. Comincia così il post su Facebook con il quale Valentina Wang, 19enne studentessa di Ca’ Foscari, racconta l’aggressione di cui è stata vittima su un treno regionale. Sull’episodio, la polizia ferroviaria di Venezia ha avviato accertamenti. La ragazza non ha ancora deciso se sporgere denuncia o meno, ma la Polfer ha già avviato le indagini e sta visionando le immagini di sorveglianza per identificare gli autori del gesto.

Fonte