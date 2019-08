(di Rossana Lo Castro) Lo Stromboli resta un ‘sorvegliato’ speciale ma la notte sull’isola delle Eolie, ancora affollata di turisti, dopo la nuova violenta eruzione di ieri che questa volta non ha causato danni e feriti, è trascorsa tranquilla. Vulcanologi dell’Ingv e della Protezione civile monitorano il cratere, mentre le guide ‘presidiano’ la montagna. Vietata la scalata e anche l’attracco al molo di Scari resta off limits per mezzi navali non di linea (barconi e mini crociere). Ieri il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha firmato l’ordinanza per “facilitare tutte le operazioni necessarie e non caricare l’isola di presenze giornaliere” e oggi ha deciso di prorogarla “a scopo precauzionale – spiega all’Adnkronos -. Va assicurata la giusta serenità a turisti e residenti”.

