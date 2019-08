“Nel 2002 Stromboli ha fatto vedere di che cosa è capace, con onde alte fino a 10 metri che hanno interessato tutte le spiagge dell’isola, in quel momento diverse visto che eravamo a dicembre. Gli eventi che stanno accadendo adesso sono diversi in quanto legati all’arrivo in mare di materiale piroclastico prodotto da crateri sommitali e hanno provocato onde solo di qualche decimetro”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Francesco Latino Chiocci, professore di Geologia Marina all’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento Scienze della Terra, e responsabile studi Parti Sommerse del vulcano Stromboli.

