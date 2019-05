Elettra Lamborghini e Guendalina Tavassi si sono vestite uguali ed è subito “B!TCH STOLE MY LOOK!“ (premi qua per recuperare tutti i precedenti).

La prima ha sfoggiato il completo in occasione della promo della sesta edizione di The Voice Of Italy che la vede nelle vesti di coach, mentre la seconda per andare al Grande Fratello per confrontarsi con Cristian Imparato / Impunturato.

A circa un mese di distanza Elettra e Guenda vestite uguali: a chi sta meglio?