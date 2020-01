“Mi fate schifo”. Così la figlia dell’ex calciatore Francesco Rocca, Chiara, commenta con un post sui social lo striscione, accompagnato dall’immagine di una carrozzina, affisso davanti al centro sportivo della Roma a Trigoria con su scritto “Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma”. L’episodio avviene alla vigilia del derby della Capitale. “Vi sentite meglio adesso? Vi sentite più forti, più grandi, più intelligenti? Buon per voi. A me fate schifo invece. E mi fate schifo non in quanto laziali ma in quanto esseri umani, individui con cui purtroppo condivido l’appartenenza alla specie”, scrive Chiara Rocca su facebook.

