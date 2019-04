E’ lui il regista della coreografia oltraggiosa messa in scena in pieno centro a Milano alla vigilia del 25 Aprile. E’ lui che chiama il ‘presente’ per Mussolini, incitando i suoi camerati a fare il saluto romano e facendolo lui per primo: si chiama Claudio Corbolotti, 53 anni, arrestato nel 2004 per gli scontri avvenuti fuori dall’Olimpico durante il derby Roma-Lazio. Non solo un picchiatore da stadio: perché Corbolotti è entrato anche in interrogazioni parlamentari grazie all’incarico che l’allora sindaco di Roma Gianni Alemanno gli aveva dato, facendolo entrare nella sua segreteria.

Milano, saluti romani e omaggio a Mussolini dagli ultrà laziali in riproduzione….

Volto noto nella curva Nord della Lazio, Corbolotti è stato denunciato ieri dalla Digos, assieme ad altri ultrà laziali, per manifestazione fascista. Riconosciuto dalle foto e dai video, ma non ancora rintracciato.







