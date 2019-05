“Quello striscione contro Salvini esposto a Brembate non costituiva alcun pericolo per l’incolumità pubblica, non era certo un cornicione pericolante…perché quindi l’hanno fatto rimuovere a noi?”. Se lo chiede Costantino Saporito, agguerrito segretario del coordinamento nazionale Usb, sigla sindacale dei Vigili del Fuoco, che ha appena finito di scrivere una lettera indirizzata alla prefetta di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, per chiedere chiarimenti.



Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, atteso a Brembate di Sotto per un comizio elettorale, ha dichiarato di non saperne niente della rimozione. Saporito, però, offre qualche dettaglio in più su come si sia mossa la catena di comando. “Ho parlato con i miei colleghi del comparto di Bergamo, e mi hanno confermato che l’ordine è arrivato ‘da molto in alto’, quindi la prefetta ha ordinato a una delle nostre squadre di portarsi sul posto e di togliere lo striscione esposto da una privata cittadina. Tutto questo non è normale e non è opportuno. Se lo striscione generava un problema politico, perché non è intervenuta la Digos? Invece di preoccuparsi del dissenso, il ministro Salvini si occupi del contratto nazionale dei pompieri, che ancora manca della tutela dell’Inail”.



Nella lettera rivolta a Margiacchi, ma anche ai dirigenti territoriali dei vigili del fuoco Calogero Turtorici e Dante Pellicano, Saporito scrive: “Ci chiediamo quale tipo di pericolo, all’incolumità delle persone o delle cose, abbia spinto chi in indirizzo a utilizzare l’opera del Corpo Nazionale, distogliendo il personale da altri eventuali interventi di soccorso tecnico urgente che sarebbero potuti accadere in concomitanza”.

Per il comandante dei vigili del fuoco di Bergamo, Calogero Turturici è stato un “intervento tecnico” eseguito “sulla base di una decisione della questura”. “Abbiamo ricevuto una chiamata dalla questura – spiega il comandante – in cui ci veniva chiesto un supporto tecnico”, ad una decisione “presa dal dirigente del servizio di ordine e sicurezza pubblica predisposto dalla questura” in occasione della visita del ministro”.

Un supporto che è regolato da norme precise e che rientra nella “collaborazione istituzionale tra corpi della Stato”. La richiesta è arrivata alle 7.58 ed è stata presa in carico dal turno montante delle 8. Una volta sul posto il caposquadra “ha chiesto al funzionario della polizia la conferma dell’intervento e quest’ultimo ha ribadito la decisione della questura”. Ma qual è la motivazione? “A noi non c’è stata detto – conclude Turturici – tutte le valutazioni sono state adottate dalle questura e dunque vanno chieste alle Questura”.







