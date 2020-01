Striscione contro Zaniolo, “penso che chi l’ha fatto non è un tifoso di calcio, non è accettabile. Non è una persona che ama il calcio”. Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia del derby della Capitale condanna il gesto ma rivolge un plauso ai tifosi andati a vedere l’allenamento: “E’ bellissimo per noi vedere questo appoggio dei nostri tifosi romanisti, sono molto contento di vedere questo sostegno. E’ importantissimo per noi. In tutti i momenti i nostri tifosi hanno fatto sempre un sostegno importante per noi e in questo momento dobbiamo lottare per loro e fare una buona partita perché loro meritano il nostro impegno”

Fonte