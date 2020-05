Striscia la Notizia non molla e dopo aver mostrato come anche Luciana Littizzetto abbia fatto dell’ironia su Giovanna Botteri, ieri sera il tg satirico ha puntato il dito verso un altro comico.

Valerio Staffelli ha scovato alcune imitazioni di Crozza, che in passato ha vestito i panni dell’inviata Rai: “La giornalista era nel mirino di Crozza, che la presentava come una maniaca”.

Il Signore dei Tapiri ha anche girato al direttore della Rai Fabrizio Salini delle domande davvero bislacche.

“Molti telespettatori si sono posti un quesito. ‘Come mai dopo tante polemiche sabato scorso al TG1 e domenica da Fazio la Botteri è apparsa con un aspetto decisamente diverso da quello a cui ci aveva abituati?’. Guardate il prima e il dopo. Ci è stato chiesto se la Botteri è cambiata perché influenzata dalle critiche ricevute, o se la Rai ha trovato i tempi e i mezzi per curare di più la sua postazione. Queste sono domande che giriamo al direttore generale della Rai”.

Striscia la Notizia, il nuovo servizio su Giovanna Botteri (video).

Il servizio non è piaciuto affatto al popolo di Twitter che al grido ‘quando la toppa è peggio del buco‘ ha condannato Valerio Staffelli e il tg di Antonio Ricci. Più che Staffelli e il Gabibbo direi che Striscia ha bisogno di Olivia Pope per uscire da questo pasticcio.

Ma seriamente a #striscialanotizia stanno facendo polemica su quello che fanno in Rai dopo la figura di merda che hanno fatto col servizio sulla Botteri? — Linda e pinta ❤ (@__lindt__) May 4, 2020

Ma buttare merda sulle altre trasmissioni che hanno parlato della Botteri, vi fa sentire persone migliori?io sono senza parole. Vergogna.#Striscialanotizia — Marialisa (@lisaflor92) May 4, 2020

#Striscialanotizia questa sera ha attivato la macchina del fango sul caso Botteri. Sta tirando fuori anche i morti 🤦🏻‍♂️ @VStaffelli ripigliati — Social M Manager di Taffo (@RiccardoPirrone) May 4, 2020

Invece di chiedere scusa, #Striscialanotizia ha ben pensato di rincarare la dose mettendo in dubbio la professionalità di #GiovannaBotteri, complimenti, pessimi come sempre 👍🏻 — Biripincia 🌈 (@Crotalonatrash) May 4, 2020