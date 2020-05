Durissimo il Codacons contro la decisione del Comune di Roma di riattivare le strisce blu su tutto il territorio cittadino a partire dallo scorso 4 maggio. “Si tratta di una decisione gravissima che rappresenta un abuso a danno dei cittadini -spiega il Codacons- In questi giorni in cui è ancora alta l’emergenza sanitaria e il rischio di contagi, i cittadini sono spinti a raggiungere il luogo di lavoro in auto, per evitare metro, bus e tram, mezzi pubblici dove è difficile rispettare le distanze minime e dove è più elevato il pericolo di contagio”. “La sindaca Raggi vuole i soldi ma senza traffico, non ha tappato nemmeno una buca”, afferma all’Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi.

