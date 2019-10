“Bisogna valutare il tipo e le dimensioni di tatuaggio”. Così all’Adnkronos Salvatore Rullo, presidente del Sindacato unitario lavoratori militari (Siulm) in merito alla norma prevista nello schema di decreto legislativo sul riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, che introduce una stretta sui tatuaggi come causa di esclusione dal concorso. “Io sono d’accordo se il tatuaggio ha riferimenti espliciti politici o ideologici e se è particolarmente visibile”, sottolinea Rullo aggiungendo che però se il tatuaggio non ha riferimenti lesivi del decoro, “non è plateale e non ci sono riferimenti politici né ideologici ci vorrebbe più tolleranza, visto che ormai è un fenomeno di costume”.

