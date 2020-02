Dalla Street Art ai murales: nasce aL Suor Orsola Benincasa “Inopinatum”, primo Centro Studi italiano sulla Creatività Urbana.Il progetto è frutto dell’intesa tra l’Università Suor Orsola Benicasa ed Inward – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, urban design e tutti i linguaggi della creatività urbana emergente.

“Inopinatum”, è l’unico Centro di Ricerca accademico in Italia specificamente dedicato alla creatività urbana. Nato nel 2006 su iniziativa di Inward, l’Osservatorio nazionale sulla creatività urbana, Inopinatum (che sta per “imprevista impertinenza”, forse una delle più caratteristiche principali della street art, che è uno dei fenomeni della più ampia creatività urbana) era stato tenuto a battesimo come gruppo di lavoro scientifico a Bologna, nell’ambito del Salone della Comunicazione Pubblica e dei Servizi al Cittadino, ed era stato poi incardinato presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.



Ora arriva la scelta di Inward di creare un vero e proprio centro di ricerca e progettazione di Ateneo all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. “Napoli si sta affermando da anni come la città italiana pioniera nelle dinamiche della street art – evidenzia Luca Borriello, direttore ricerca di Inward e coordinatore scientifico di Inopinatum – e siccome l’affascinante complessità della creatività urbana si offre alla migliore lettura ed interpretazione solo attraverso una lente interdisciplinare, abbiamo trovato l’habitat più fertile per la stabilizzazione di un serio lavoro di ricerca proprio al Suor Orsola, dove si intersecheranno, negli svariati progetti scientifici a venire, le competenze e le esperienze di ben tre Dipartimenti”.



Con sede nell’antico claustro della cittadella monastica di Suor Orsola il Centro Studi sulla Creatività Urbana riunirà esperti di ogni provenienza (anche internazionale).