'Strangolato', ipotesi choc per morte bimbo Ancona

Trovato morto in casa a 5 anni, non c’erano tracce di sangue attorno al corpo. I soccorsi – attivati da una chiamata arrivata alle 18:15 alla Croce Verde di Cupramontana (in provincia di Ancona) – hanno tentato di rianimare il bimbo di origine macedone per più di 40 minuti. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi degli inquirenti è che il piccolo sia stato strangolato.

Ascoltato nella notte dai Carabinieri il padre 24enne, attualmente disoccupato e che sarebbe in cura per problemi psichiatrici. Sotto choc la madre del bambino, in attesa di un altro figlio: i sanitari del 118 l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Urbani di Jesi.