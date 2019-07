L’attesa è finita: giovedì 4 luglio. Dopo mesi di conto alla rovescia, finalmente, i fan di tutto il mondo potranno scoprire la terza stagione di una delle serie più amate al mondo targata Netflix: Stranger Things 3. Un omaggio ai classici di fantascienza degli anni ’80 creato dai ‘The Duffer Brothers’ che ha ricevuto 31 nomination agli Emmy, tra cui due come ‘Miglior Serie Drammatica’.

Tutto inizia nel 2016 (primi 8 episodi) quando, a Hawkins, la scomparsa di Will porta alla luce un mistero in cui si mescolano esperimenti segreti, forze soprannaturali e una strana bambina, ribattezzata ’11’, con la quale tre amici, Lucas, Mike e Dustin, cercano di scoprire cosa sia successo a Will.

Poi la seconda serie – con un cast di cui fanno parte, tra gli altri, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Matthew Modine e Paul Reiser – arriva nel 2017 (altri 9 episodi) e la chiusura della ‘porta’ nella quale tutto era finito e messo al sicuro. O così sembrava, visto l’anticipazione arrivata in uno dei trailer ufficiali della terza e attesissima stagione. Perché? Cosa è successo? Dove si nasconde il male? Solo poche ore per scoprirlo. Siamo pronti?

