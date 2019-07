(di Antonella Nesi) – “L’amicizia è più grande della paura“. È questo, nelle parole dei giovani protagonisti Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin, il messaggio più importante della serie di Netflix ‘Stranger Things’. Un successo planetario, la cui attesissima terza stagione è appena arrivata sulla piattaforma. Per l’occasione, Matarazzo (la cui famiglia è di origini avellinesi) e McLaughlin sono arrivati a Roma. “La serie parla di amicizia, famiglia, legame tra le persone”, dice il 16enne Gaten, che soffre di disostosi cleidocranica, come Dustin il personaggio appassionato di scienza e fantascienza che interpreta in ‘Stranger Things’, ed ha deciso di fare leva sulla sua fama per far conoscere meglio questa malattia. “L’aspetto bello del successo è che ci ha dato maggiore opportunità di fare quello che amiamo e di parlare delle cose che ci interessano”, sottolinea.

