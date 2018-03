Stramilano 2018, torna la corsa più amata dai runner: lo scorso anno 60mila in gara

Il runner disabile Costantin Bostan testimonial della Stramilano 2018

Torna con la 47ma edizione la corsa più amata dai milanesi, un appuntamento fisso per amatori, professionisti e famiglie: la Stramilano, che lo scorso anno ha portato a correre 60 mila persone per il tragitto da 10 chilometri. Domenica 25 marzo tutti pronti alla partenza per il percorso da 5 chilometri (la Stramilanina), quello da 10 per i più allenati, con partenza da piazza del Duomo e arrivo all’Arena Civica. Gli atleti professionisti della mezza maratona partiranno e arriveranno in piazza Castello.

Per questa edizione sono state messe in campo misure di sicurezza “importanti”, come ha spiegato l’assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, “per questo facciamo un appello agli atleti a presentarsi in anticipo sulla partenza delle 9 perché le procedure possano avvenire nel migliore dei modi”. Piazza del Duomo, partenza della 5 e 10 km, sarà transennata con sette varchi di accesso dove i partecipanti saranno controllati con i metal detector, come hanno spiegato gli organizzatori a margine della conferenza stampa a Palazzo Marino. Inoltre la società Manpower controllerà i punti considerati critici del percorso con circa 100-150 steward. Misure di sicurezza previste anche per la competizione agonistica. Alla Stramilano parteciperanno atleti dell’Esercito italiano e delle forze dell’ordine, come da tradizione.

Justine Mattera, madrina 2018

Spazio anche agli atleti con disabilità, come Constantin Bostan, ragazzo moldavo che ha subito un’amputazione della gamba e che correrà la mezza maratona

grazie alla Onlus Disabili No Limits, fondata dall’atleta paralimpica Giusy Versace, che gli ha donato un arto artificiale adatto all’attività sportiva. La stessa Giusy Versace è stata madrina della manifestazione e quest’anno lascia il testimone alla showgirl Justine Mattera. “A differenza di altre manifestazioni sportive nella Stramilano ognuno si sente protagonista”, ha commentato il presidente del Coni Lombardia, Oreste Perri.

