di Elvira Terranova

“Quel pomeriggio mi ritrovai in pochi istanti all’inferno. Sono trascorsi 27 anni da quel maledetto giorno ma ancora il dolore e l’angoscia non passano. Sono lì, sempre presenti. E in questo periodo ancora di più. Ancora oggi quell’inferno lo porto sempre addosso”. Antonino Vullo parla con la voce strozzata. L’unico agente di scorta di Paolo Borsellino sopravvissuto alla strage di Via D’Amelio non ama ricordare quei momenti. Fa fatica, deglutisce più volte. Poi, lo sguardo si allontana e va indietro nel tempo. “Non c’è giorno, non c’è notte in cui io non pensi a quel caldo pomeriggio, quando mi ritrovai all’inferno”, racconta in una intervista concessa all’Adnkronos alla vigilia del 27esimo anniversario della strage.

