di Roberta Lanzara

Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per la strage di Erba, potrebbero essere le vittime di un enorme errore giudiziario e i veri responsabili sono ancora a piede libero. A sollevare il dubbio sono state ‘Le Iene’ con una lunga e accurata inchiesta realizzata da Antonino Monteleone, che ha commentato all’AdnKronos: “Ventisei giudici possono essersi sbagliati. Abbiamo dati drammatici che riguardano gli accoglimenti delle istanze di revisione. Prendiamo il 2017: su circa 56.642 pratiche in Cassazione, ci sono state solo 205 istanze di revisione iscritte, 33 delle quali vengono rigettate, 149 sono inammissibili, 19 sono accolte con ordine di celebrazione di un nuovo processo e 4 sono annullate senza rinvio, cioè che la sentenza era così ‘bacata’ che è stato annullato il processo”. Dati che parlano chiaro.

