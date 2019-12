“Va ribadita la doverosità della valutazione dei rischi da parte sia di Trenitalia Spa sia di Rfi Spa”. Entrambe le società non avrebbero “mai effettuato una valutazione dei rischi complessiva, che avesse cioè a oggetto, con una visione unitaria, la circolazione dei propri treni sul territorio nazionale quanto a Trenitalia e la gestione della sicurezza sull’intera rete da lei gestita quanto a Rfi”. E’ quanto si legge nella motivazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze, depositata oggi, per la strage ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone.

