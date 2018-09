Strage di gatti a Milano, va a fuoco il rifugio: 100 mici morti

(Immagine di repertorio – Foto Ipa/Fotogramma)

Strage di gatti nel milanese. Un incendio è divampato intorno alle 2 di notte nel rifugio ‘Dimensione Animali’, in via Filippo Turati, 35, a Rho (Milano). Ad accorgersi del rogo in corso i residenti della zona, che hanno subito allertato i vigili del fuoco. Al loro arrivo però la struttura per animali, che ospitava circa cento gatti, era già completamente distrutta. Sarebbero invece sopravvissuti almeno 6 cani che in quel momento si trovavano in un locale che non è stato raggiunto dalle fiamme. Anche alcuni gatti della colonia, situata in una zona esterna al rifugio, sarebbero riusciti a scappare. Ancora da accertare le cause dell’accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato da un cortocircuito.