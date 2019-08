Strage di Bologna, Mattarella: "Eliminare le zone d'ombra". Bonafede: "Il tempo del silenzio è finito, Stato negligente per decenni"

BOLOGNA – “Le istituzioni, grazie all’opera meritoria dei suoi uomini, sono riuscite a definire una verità giudiziaria, giungendo alla condanna degli esecutori e portando alla luce la matrice neofascista dei terroristi. L’impegno profuso non è riuscito, tuttavia, a eliminare le zone d’ombra che persistono sugli ideatori dell’attentato. È una verità che dovrà essere interamente conquistata, per rendere completa l’affermazione della giustizia”. Così Sergio Mattarella in occasione dell’anniversario della strage di Bologna, l’attentato del 2 agosto 1980 che uccise 85 persone e ne ferì 200.

“La disumana ferocia della strage alla stazione di Bologna è parte incancellabile della memoria del popolo italiano e della storia della Repubblica. Il trentanovesimo anniversario dell’attentato terroristico – scrive inoltre il presidente della Repubblica nel suo messaggio – ci richiama, anzitutto, a un rispettoso raccoglimento dinanzi alle vite crudelmente spezzate. Le democrazie si nutrono dei sentimenti più profondi di umanità. È questa condivisione che ha consentito di unire le forze per sconfiggere la barbarie degli assassini, di fare prevalere il tessuto sociale che si voleva strappare, di cercare sempre e ostinatamente la verità, anche quando errori, colpevoli inerzie e ignobili complicità hanno ostacolato il percorso della giustizia”.

Qui il programma delle celebrazioni.

“Il diritto di sapere è un diritto inalienabile di civiltà” ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il ministro ha parlato di una sensibilità nuova “rinnovata che intende restituire fiducia a persone dilaniate” dalla strage di 39 anni fa. “Il tempo del silenzio è finito, ci stiamo muovendo finalmente tutti nella stessa direzione. La magistratura è al lavoro, un lavoro delicato dopo i processi sui depistaggi, che ci costringe ancora ad una attesa ma che che ci dà la speranza di far luce finalmente su quanto accaduto senza zone d’ombra. “La ricerca dei colpevoli, dei mandanti, non è finita. Quelle lancette immobili da 39 anni segnano il tempo della memoria. Lo Stato deve ringraziare ogni giorno chi tiene accesa la speranza, e deve assumersi la responsabilità di tutte le volte che non è stato capace di squarciare il velo del silenzio e dell’oblio. Più volte sono stato ringraziato per la mia presenza qui, ma la mia presenza qui è doverosa e non è niente di speciale. È speciale invece il fatto che voi mi permettiate di essere qui nonostante la negligenza decennale dello Stato rispetto alla strage che ha colpito i vostri cari. Il sacrificio di vittime innocenti è un lutto per lo Stato, oltre che per le famiglie: oggi siamo tenuti ad andare fino in fondo per scoprire gli snodi degli eventi, i collegamenti, i fatti. Lo Stato deve unire i tasselli perchè oggi purtroppo ce ne sono ancora di mancanti nella strage di Bologna”.

E poi, commentando la folla presente alla cerimonia nel piazzale della stazione, Bonafede ha aggiunto: “E’ una piazza che commuove, la lezione oggi arriva dai cittadini allo Stato”.

2 agosto 1980-2019, anniversario della Strage: Bologna non dimentica

Oltre al Guardasigilli presenti il vice presidente del Csm David Ermini, la vicepresidente della Camera dei deputati, Maria Edera Spadoni, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi e autorità istituzionali locali tra cui il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il Prefetto Patrizia Impresa.

Strage di Bologna, il corteo in ricordo delle vittime dell’attentato alla stazione in riproduzione….

Sul tema dei risarcimenti ai familiari delle vittime “so che si sta svolgendo un proficuo dialogo con l’associazione delle vittime e spero si risolva al più presto”, ha affermato la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni.

“Quest’anno possiamo nutrire delle speranze verso la verità. L’anno scorso, ci sono stati degli impegni presi dal Governo che si cominciano ad avviare, come la digitalizzazione degli atti e i fondi messi a disposizione dalla Cassa Ammende e Csm. Vedo qui, in sala, David Ermini, vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e non posso che ricordare il grande impegno per la legge sul depistaggio che ora non è più un vocabolo ma un reato”. Così Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione fra i familiari. “Tutto ciò – sottolinea – fa ben sperare che si stia per arrivare a chiudere la partita sui risarcimenti aperta nel 2014. I familiari delle vittime non guarderanno in faccia a nessuno. La pista palestinese viene tirata in ballo per intossicare l’opinione pubblica. Il momento che stiamo attraversando dà speranza per il raggiungimento della verità. Tra le tappe più importanti ci sono la riapertura del processo a Cavallini e soprattutto l’indagine sui mandanti della procura generale. Ci sono novità importanti da entrambi i fronti”.

“Da quello che è emerso finora – ha poi sostenuto Paolo Bolognesi dal palco antistante la stazione – riteniamo che pezzi importanti delle istituzioni, neofascisti e uomini della mafia abbiano cospirato contro la Repubblica italiana e contro la democrazia. Riteniamo che attorno alla strage di Bologna e alle stragi precedenti i poteri paralleli ed eversivi che si annidavano nelle istituzioni della Repubblica abbiano stipulato patti di potere scellerati e violenti che sono proseguiti e che hanno avuto degli eredi. Arrivare ai mandanti è possibile basta volerlo e questa volontà oggi c’è”.

“Speriamo di arrivare ai mandanti”. La Politica ha il dovere di dare risposte ai familiari delle vittime della strage di Bologna. 85 vite spezzate che chiedono giustizia. Basta silenzi e misteri, mettiamo in campo tutti gli strumenti per la verità. #2agosto”. Lo scrive in un tweet il vicepremier Luigi Di Maio.

“Ogni anno aumenta la partecipazione alla cerimonia” per la commemorazione della strage del 2 agosto e “questo dà a noi la forza per continuare a chiedere verità e giustizia. Ringrazio l’associazione delle vittime perché la ricerca della verità, insieme al lavoro della magistratura, deve molto a questa associazione e alla sua tenacia nel presentare ulteriori elementi che possano portare ad accertamento della verità”. Così il sindaco di Bologna Virginio Merola è intervenuto in Consiglio comunale.

“Noi non ci faremo depistare – ha successivamente detto dal palco in stazione alle centinaia di partecipanti che hanno osservato il tradizionale intenso minuto di silenzio alle 10.25 -. Come comunità bolognese ogni anno aggiungiamo il nostro impegno civico perciò lasciatemi fare una domanda che mi viene dal cuore: dove la trovate una città così? Persone che dopo 39 anni si ritrovano per senso civico. Ma Bologna non vuole più essere eccezione, ci piacerebbe che ricerca verità e giustizia fosse la regola in tutta Italia”.

L’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi ha detto ai cronisti: “Il perdono richiede verità, giustamente i familiari chiedono di conoscere i mandanti”.

“Vorrei che l’amore di Dio – è un passaggio della sua omelia nella Messa di commemorazione, riferendosi ai famigliari delle vittime – consolasse e aiutasse ciascuno di loro, li liberasse dalla vendetta ma anche dalla rassegnazione, li rendesse fedeli nel chiedere la verità, senza la quale non potremo essere in pace. Continuare a farlo significa che continuiamo a credere nella giustizia ed a volerla. Anche per questo chiediamo con cuore ferito che chi sa qualcosa trovi i modi per dirlo, per liberarsi la coscienza e per aiutare a trovare pace a chi l’ha perduta quel giorno. Ricordati Signore delle vittime. Insegnaci a ricordarci di tutti coloro che sono colpiti dalla violenza del terrorismo e della guerra. Insegnaci a consolare le ferite dei sopravvissuti con la misericordia e la speranza. Aiutaci a essere solidali, a credere sempre che valga la pena aiutare e a non giustificare mai la perdita di umanità. Rendici operatori di pace per disarmare le mani e le menti violente e per guarire l’inquinamento di odio, pericoloso e fertile di morte”.

Per il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini occorre “combattere l’oblio e l’indifferenza”, un “dovere morale e civile che deve vederci uniti, fuori dalle divisioni politiche”.

Anche il Bologna calcio ha osservato un minuto di silenzio prima dell’allenamento del mattino nel ritiro austriaco di Neustift.







Fonte