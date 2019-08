“Quest’anno possiamo nutrire delle speranze verso la verità. L’anno scorso, ci sono stati degli impegni presi dal Governo che si cominciano ad avviare, come la digitalizzazione degli atti e i fondi messi a disposizione dalla Cassa Ammende e Csm. Vedo qui, in sala, David Ermini, vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e non posso che ricordare il grande impegno per la legge sul depistaggio che ora non è più un vocabolo ma un reato”. Così Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione fra i familiari delle vittime della strage del 2 Agosto 1980. “Tutto ciò – sottolinea – fa ben sperare che si stia per arrivare a chiudere la partita sui risarcimenti aperta nel 2014”.

