“Bellini? Non sappiamo assolutamente chi sia. Non è mai stato di Avanguardia Nazionale, non sappiamo proprio da dove venga fuori”. Lo afferma all’Adnkronos Adriano Tilgher, ex leader di Avanguardia Nazionale, in merito alla presenza di Paolo Bellini tra gli indagati nella nuova inchiesta sulla strage del 2 agosto 1980 conclusa dalla procura generale di Bologna. Oltre a Bellini, ritenuto esecutore materiale dell’attentato, ci sono Quintino Spella e Piergiorgio Segatel, iscritti per depistaggio, e Domenico Catracchia, accusato di false informazioni al pm al fine di sviare le indagini in corso.

