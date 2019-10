Non bastava il cadavere scomparso di una delle 85 vittime di Bologna, non bastava nemmeno scoprire dopo 39 anni che esistono carte dei servizi segreti (leggibili solo dai parlamentari) che raccontano un’altra verità sulla strage alla stazione del 2 agosto 1980 (con ripetuti sos dei nostri servizi su minacce di attentati da parte dei palestinesi). Adesso spunta un nuovo giallo, sul quale non si è mai capito se gli inquirenti felsinei abbiano fatto chiarezza (magari sì, ma non è noto): parliamo della storia di un passaporto cileno falso utilizzato da una donna, a oggi sconosciuta, che soggiornò in un albergo davanti alla stazione di Bologna nei giorni precedenti la bomba.

Fonte