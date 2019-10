Sono sei i passaporti falsi cileni che compongono lo stock di documenti contraffatti, tutti con caratteristiche molto simili (dai numeri ‘vicini’ al medesimo luogo di emissione), spuntati nelle indagini sulle stragi firmate dal terrorismo internazionale arabo e dal gruppo di Carlos lo Sciacallo eseguite dalle polizie di mezzo mondo, Italia compresa. Uno di quei passaporti – l’AdnKronos lo ha raccontato nei giorni scorsi – viene usato a Bologna, nei giorni immediatamente precedenti l’attentato per cui sono stati condannati in via definitiva i ‘neri’ Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, da una donna che sembrerebbe non essere mai stata identificata.

