Il dna sui resti rinvenuti nella tomba di Maria Fresu, una delle 85 vittime della strage di Bologna, non appartiene alla donna. E allora, di chi è? Come mai non si trova il corpo della signora Fresu posto che la stessa si trovava lontana dal luogo dell’esplosione nella sala d’aspetto della stazione? Una sua amica che si è salvata dall’esplosione racconta che era davanti a lei, l’amica si è salvata e il corpo della Fresu si è disintegrato (dettaglio che per la scienza è impossibile). Il perito esplosivista Danilo Coppe, incaricato dalla Corte di sciogliere i misteri sull’esplosione, all’Adnkronos conferma come quel lembo facciale trovato nella tomba appartenga ad un’altra persona vicinissima al luogo della deflagrazione.

