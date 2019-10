“Egregio sig. giudice, Le allego un piccolo promemoria concernente le connessioni fra diversi fatti criminosi, uno dei quali – l’abbattimento in volo del Tra 841 presso Corfù dell’8.9.74 – di estrema gravità ”. Scriveva così, il 21 gennaio 1976, Silvano Russomanno, all’epoca dirigente dell’Ispettorato generale per l’azione contro il terrorismo (poi sarà il numero due dell’Ufficio Affari Riservati e vicedirettore del Sisde), in una lettera inviata al giudice istruttore che seguiva il processo per l’attentato all’oleodotto transalpino di Trieste.

La lettera, che il giornalista Rai triestino Giuliano Sadar pubblica nel suo libro ‘Il grande fuoco: 4 agosto 1971, l’attentato all’oleodotto di Trieste’, è la testimonianza diretta che l’Italia fosse già a conoscenza di quello che l’Fbi metteva nero su bianco nel rapporto di cui l’Adnkronos è entrata in possesso e del quale ha scritto nei giorni scorsi.

