“Maria era di fronte a me, a Verdiana e alla bambina, la piccola Angela. Noi eravamo sedute. Lei era lì davanti, in piedi. Poi ci fu l’esplosione. Svenni. E quando riaprii gli occhi solo Maria non c’era più. Era scomparsa. Verdiana e la bambina erano a terra, di spalle. Immobili”. Silvana Ancillotti è una signora gentile, ancora fortemente provata dal suo passato. Seduta sul divano color crema della sua casa, parla a bassa voce. Il tono è educato e garbato. Tornare a quel 2 agosto dell’80, ricordare, le costa uno sforzo immenso, schiacciante. Ma accetta di fare questo viaggio a ritroso nel tempo.

