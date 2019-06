“Ho testimoniato nel processo a carico di Gilberto Cavallini, dove sicuramente ho trovato un ambiente ostile, a cominciare dal giudice Leone, che per l’atteggiamento che ha tenuto, sembrava più un pubblico ministero. Non mi è sembrato che si volesse davvero arrivare a una verità e quindi non sono sicuro che anche i nuovi sviluppi emersi possano portare a chiarire definitivamente la vicenda”. Lo dice all’AdnKronos Stefano Sparti commentando le nuove risultanze emerse da una perizia esplosivistica, che sembrerebbero smentire la matrice fascista della strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Stefano è il figlio di Massimo Sparti, pentito della banda della Magliana e principale accusatore di Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, e ha smentito le dichiarazioni di suo padre dicendo che, nei giorni in cui Massimo aveva dichiarato di aver incontrato Fioravanti per portargli dei documenti falsi, in realtà si trovava con tutta la famiglia al mare a Cura di Vetralla. Dichiarazioni per le quali è stato peraltro anche indagato a Bologna per falsa testimonianza e depistaggio.

