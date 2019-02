“I dati oggettivi ci dicono che a Bologna, al momento dell’esplosione, erano presenti non dei mediorientali ma figure storiche delle Br, comunisti che venivano da Parigi e terroristi tedeschi legati ai servizi di Berlino Est” e in particolare “almeno sei o sette estremisti rossi e agenti della Stasi”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Gabriele Adinolfi, uno dei fondatori di Terza Posizione che, martedì scorso, in una conferenza organizzata con Roberto Fiore e Massimiliano Mazzanti, ha accusato “lo Stato profondo” d’inquinamenti, di omertà e perfino di complicità nei riguardi degli autori della strage alla Stazione il 2 agosto 1980, parlando di una pista che gira attorno al dirigente palestinese Saleh e al Lodo Moro, e che però, secondo l’ex leader di Tp, “non si deve definire palestinese”.

Fonte