“Trovo quanto meno straordinario come si continui a ragionare sulla strage evitando di mettere in risalto la connessione con Ustica, il quadro internazionale e il nostro sostegno al nucleare iracheno che furono verosimilmente le cause scatenanti sia dell’abbattimento del Dc-9 che della strage di Bologna”. A parlare all’Adnkronos è Gabriele Adinolfi, fondatore, con Roberto Fiore e Peppe Dimitri, di Terza Posizione, l’organizzazione extraparlamentare che finì nel mirino della magistratura subito dopo l’attentato del 2 agosto 1980. Gli stessi Fiore e Adinolfi, insieme a decine di esponenti del movimento, furono destinatari in quell’occasione di mandati di cattura a cui si sottrassero espatriando in Gran Bretagna.

Fonte