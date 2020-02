“Io non ho fatto nessun depistaggio sulla bomba del 2 agosto 1980. D’altra parte, almeno da quello che leggo sui giornali, il mio nome in questa nuova indagine non è stato menzionato neanche di striscio… Insomma, mentre prima mi consideravano il promotore di tutto il depistaggio, ora non vengo nemmeno citato…”. A parlare all’Adnkronos è Francesco Pazienza, ex 007 al centro di tanti misteri italiani, condannato a 10 anni per il depistaggio delle indagini sull’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, che ora si dice pronto a chiedere la revisione del processo: “In realtà la richiesta ce l’ho pronta da sette anni, ma sono così stanco di tutto questo che non l’ho ancora presentata… Ora, però, è arrivato il momento”.

