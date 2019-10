“Se la notizia, data dall’Adnkronos, sarà confermata, è evidente che ci si trova di fronte a una situazione nuova rispetto alla precedente. La teoria della 86esima vittima trova un avallo sostanziale: quel lembo facciale, quei reperti che sono stati rinvenuti e da cui è stato estratto il Dna non appartenendo a Maria Fresu, appartengono a una persona che, allo stato, è sconosciuta, mai identificata e mai reclamata da nessuno“. A parlare all’Adnkronos è l’avvocato bolognese Alessandro Pellegrini, difensore dell’ex Nar Gilberto Cavallini, a processo in questi mesi con l’accusa di concorso in strage per l’attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, commentando l’esito dell’esame del Dna sui resti di Maria Fresu.

