Giallo sulle foto dei cadaveri della strage di Bologna, custodite nell’archivio di Stato della città. L’avvocato Alessandro Pellegrini, difensore dell’ex Nar Gilberto Cavallini, imputato per concorso nella strage di Bologna, ha chiesto di poter vedere le immagini alla ricerca di elementi utili, anche alla luce delle ultime novità arrivate con la riesumazione dei resti di Maria Fresu e il lembo facciale che non appartiene alla donna. Al momento, però, agli atti del fascicolo non tutte le foto sono state rinvenute dal legale: “Agli atti del fascicolo del processo principale sulla strage di Bologna – afferma all’Adnkronos l’avvocato Pellegrini – ci sono delle foto dei cadaveri ma non erano indicate nell’indice atti e documenti, fatto in maniera sommaria”.

