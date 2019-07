“Le perizie stanno dimostrando che quanto ricostruito in fase processuale sulla strage di Bologna è assurdo. Lo sapevamo e i dati lo provavano ben prima delle perizie (di 39 anni dopo….). Non per niente stiamo procedendo al processo internazionale al processo di Bologna”. E’ la tesi di Gabriele Adinolfi, fondatore negli anni ’70, con Roberto Fiore e Giuseppe Dimitri, di Terza Posizione, movimento neofascista messo sotto inchiesta proprio all’indomani della strage di Bologna, che, a pochi giorni dalle novità emerse dalla nuova perizia esplosivistica che riportano in auge la pista palestinese, torna a parlare di “depistaggi” e stigmatizza “la gazzarra delle mezze verità di comodo riparte violenta con le nuove perizie”.

Fonte