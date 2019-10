“Non si sa più dove sono”, ma le foto ai corpi delle vittime dopo l’attentato del 2 agosto 1980 “furono fatte”. Ad affermarlo è Alessandro Pellegrini, uno dei legali dell’ex Nar Gilberto Cavallini, imputato per concorso nella strage di Bologna. “E’ grave – spiega – che queste foto, che dovrebbero essere agli atti del processo, non ci siano“. Pellegrini menziona il professor Pierlodovico Ricci, “che fu perito del processo, chiese e ottenne” dalla Procura di Bologna “il rimborso di 348mila lire” a ottobre del 1980, “giustificando la richiesta con l’acquisto, da parte di un suo collaboratore, di pellicola fotografica per lo sviluppo e stampa di 112 fotografie”. Pellegrini ha sollevato la questione durante la testimonianza della consulente di parte civile Susi Pelotti, che ha confermato che quelle foto sarebbero utili.

