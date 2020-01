“Sono in carcere dal 12 settembre 1983, ho perso il conto dei giorni, sono anni di galera che mi sono meritato, non lo contesto, li ho scontati tutti, sono pronto a scontarne ancora, la cosa non mi piace però lo accetto, perché comunque credo di avere fatto delle cose per le quali queste condanne siano state meritate. Quello che non accetto è dover pagare per quello che non ho fatto, non solo in termini carcerari ma anche di immagine e di credibilità”. Così Gilberto Cavallini, ex Nar, nella sua testimonianza, in aula, al processo che lo vede imputato per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna per la quale furono condannati in via definitiva Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini, come esecutori materiali, mentre Cavallini è accusato di aver fornito supporto logistico all’attentato. La Camera di Consiglio, dopo la sua deposizione, si è ritirata per decidere la sentenza che è attesa per il tardo pomeriggio.

Fonte