“Quelle lancette immobili da 39 anni segnano il tempo della memoria. Lo Stato deve ringraziare ogni giorno chi tiene accesa la speranza, e deve assumersi la responsabilità di tutte le volte che non è stato capace di squarciare il velo del silenzio e dell’oblio. Più volte sono stato ringraziato per la mia presenza qui, ma la mia presenza qui è doverosa e non è niente di speciale. È speciale invece il fatto che voi mi permettiate di essere qui nonostante la negligenza decennale dello Stato rispetto alla strage che ha colpito i vostri cari”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, nel corso del suo intervento alla cerimonia in Consiglio comunale, a Bologna, per il 39° anniversario della strage del 2 agosto 1980, in presenza dell’associazione dei famigliari delle vittime.

