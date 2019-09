Nella bara di Maria Fresu, scomparsa come polvere dopo l’esplosione alla stazione di Bologna, ci sono i reperti organici di due donne diverse. Un osso della mano e un lembo facciale con uno scalpo che potrebbero appartenere alla vittima, allora 23enne, ma anche a una 86esima vittima, forse la terrorista che trasportava l’ordigno. “Sono congetture, è una cosa più romanzata che altro. Bisogna sempre tenere presente quei momenti, se qualche frammento è andato in tombe diverse non si può dire che c’è un morto in più” commenta all’Adnkronos Paolo Bolognesi presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna.

