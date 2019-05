L’ex estremista di destra Paolo Bellini verrà indagato dalla Procura generale di Bologna per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Il gip, Francesca Zavaglia, ha accolto la richiesta, presentata dalla stessa Procura generale, di revocare il proscioglimento di Bellini per la strage, disposto nel 1992. Il nuovo filone d’indagine ruota su un fotogramma presente in un filmino amatoriale girato da un turista tedesco la mattina del 2 agosto 1980. Secondo i magistrati nel girato si vedrebbe Bellini, e, visto l’avvento in questi decenni di nuove tecnologie, il passo successivo sarà quello di svolgere una perizia antropometrica sul volto che si vede nel fotogramma.

