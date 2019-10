“Carlos ha già detto e ripetuto che le responsabilità della strage di Bologna sono della Cia e del Mossad. Detto questo, in passato aveva dato la sua disponibilità a essere ascoltato. Se ora alla luce di questi nuovi elementi, la magistratura italiana lo volesse sentire potranno ascolteranno o controinterrogarlo sulla base dei nuovi elementi emersi e vedremo che ha da dire“. Così l’avvocato Sandro Clementi, difensore di Ilich Ramirez Sanchez, il terrorista filopalestinese detto Carlos lo Sciacallo, a capo del gruppo Separat, interpellato dall’Adnkronos sulle novità emerse sulla strage di Bologna: la presenza in città , nei giorni dell’attentato, di una donna con un passaporto falso cileno (usato per registrarsi in un hotel di fronte alla stazione) molto simile per numero di serie a due passaporti cileni contraffatti utilizzati proprio da Carlos e la possibilità che esista una 86esima vittima della strage visto che l’esito dell’esame del dna sui resti di Maria Fresu.

