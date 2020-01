di Silvia Mancinelli

Quando i carabinieri gli hanno fatto un primo test sul posto aveva 2 grammi di alcol per litro di sangue: un tasso alcolemico quattro volte superiore al normale. Il 27enne di Chienes, piccolo comune in provincia di Bolzano, era al volante di una coupé tedesca regolarmente assicurata quando all’1:15 ha travolto una comitiva di turisti tedeschi e una ragazza italiana del posto, uccidendone sei e ferendone gravemente quattro. Le analisi e gli esami delle urine, che gli sono stati fatti in un secondo tempo in ospedale, accerteranno ora se il ragazzo, operaio e incensurato, fosse anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

