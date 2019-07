Esodo e viabilità, le date fatidiche. Le strade delle vacanze quest’anno saranno contrassegnate con ‘bollino nero‘ la mattina di sabato 3 agosto e di sabato 10 agosto, giornate in cui storicamente è prevista la più alta concentrazione delle partenze e di una parte dei rientri. E’ quanto viene annunciato nel corso della conferenza di presentazione del piano di ‘Viabilità Italia’ per l’esodo estivo 2019 che si svolge al Viminale. Messo a punto come ogni anno il calendario delle giornate di maggiori flussi “per partenze più consapevoli”, ha ricordato il presidente di ‘Viabilità Italia’ Giovanni Busacca, precisando “che anche quest’anno verranno riproposti i controlli dall’alto”.

