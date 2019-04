Al via l’edizione 2019 di ‘Io non sclero’, il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla sviluppato da Biogen e dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in collaborazione con l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin), che quest’anno celebra il suo quinto anno di attività. Un traguardo importante che ha ispirato la nuova iniziativa online ‘I miei primi 5 anni con Io non sclero’. Fino al 28 giugno, le persone che convivono con la sclerosi multipla potranno scrivere su www.iononsclero.it il bilancio dei propri 5 anni e i progetti per i prossimi 5. Dalle testimonianze selezionate nasceranno 3 audio-storie scritte e interpretate dall’autore e conduttore Matteo Caccia.

