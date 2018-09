LE VOCI o il bisbiglio di un familiare che si prende cura di un malato di Alzheimer corrono da mesi sul web nel blog di Marco Annichiarico, 45 anni, nato e vissuto a Milano. Caregiver Whisper, #storiediordinarioalzheimer (su https://poetarumsilva.com/2017/11/15/caregiver-whisper/) è il racconto ironico, per quanto si può, della quotidianità della demenza.

Il 21 settembre, come ogni anno, si celebra la Giornata mondiale dell’Alzheimer, il XXV anniversario, che da 7 anni anni è divenuto Mese dell’Alzheimer. Sono oltre 600 mila in Italia, un milione 241 mila le persone diagnosticate con demenze varie, il 5% degli over65. Dopo una diagnosi certa, ben poco si può fare, inutile illudersi, da un punto di vista farmacologico. E il cosiddetto caregiver, spesso un familiare come il caso di Marco, non è davvero preparato ai deliri, ai fantasmi, alle notti insonni, alla progressiva incapacità di gestire alcunché (vestirsi, lavarsi, mangiare…), allo spaesamento ed estraniamento delle rispettive identità. Il figlio non è più riconosciuto dalla madre, il marito o la moglie non si riconoscono più.

• IL BLOG DELLA MEMORIA

L’ultimo post, il numero 37, è apparso da pochissimo e parla della visita in Tribunale per il “giuramento dell’amministratore di sostegno esterno”. E Lucia, la mamma di Marco – nata a Zungoli, provincia di Avellino, a cui fu diagnosticato l’Alzheimer nel 2014 e che fino al febbraio 2016 era “gestibile” a detta del figlio – non è più autonoma: ora va in carrozzina, accompagnata dall’inseparabile pupazzo Cicciobello, non vuole mai dormire nella sua casa (e cosa si inventa Marco è davvero incredibile…), si sveglia tre-quattro volte a notte ed è spesso preda di allucinazioni. “Gli occhi di mia madre, infatti, in questo momento hanno perso il pieno del loro castano scuro e la retina è come se fosse annacquata sul bordo, come se – a nostra insaputa – stesse accadendo qualcosa nel suo campo visivo. Non ho la minima idea di come sia possibile ma, ogni volta che mia madre inizia a delirare, i suoi occhi castano scuro si “schiariscono”. Il pomeriggio è un delirio dietro l’altro.”

• STORIA DI MARCO E LUCIA

Marco, dopo aver lavorato cinque anni a Torino, si era trasferito in Sicilia per 4 anni dove ha lavorato nel mondo della musica, addetto stampa e creatore di siti internet; poi la malattia, un adenocarcinoma, del padre Sebastiano e la diagnosi della madre, l’hanno convinto a tornare a Milano. “Pensavo per 5-6 mesi, io sono di natura ottimista, credevo che dopo l’operazione papà si ristabilisse…” Lucia, invece, peggiora nel febbraio 2016, un decadimento che nel punteggio dei test è un vero crollo: da 14 a 7 e oggi è a zero. Sebastiano muore a novembre, e Marco diventa ufficialmente “caregiver”, addio lavoro. Per aiutarsi scrive. La psicologa e la neurologa lo incoraggiano. Racconta sul blog: “Murakami dice che per capire le cose che gli succedono deve scriverle e forse è stato così anche per me. Scrivere di questi due anni vissuti in mezzo alla malattia, infatti, mi ha aiutato a capire, accettare e affrontare meglio la mia situazione”. Lucia peggiora: “spesso vuole uscire e tornare a dormire a casa dei suoi genitori e trovo strategie varie per convincerla… io a raccontarle storie tipo che mi ero scordato le chiavi dentro la casa dei genitori e ci saremmo andati la mattina dopo…e lei: “sapevo che eri deficiente ma non fino a questo punto”…”Io non sono più da tempo suo figlio. Mi chiama Marco perché sente che così mi chiamano, una volta sono un cugino, una volta mi scambia persino per Sebastiano, mio padre… Ma davvero ora sono in pace con me stesso”.

• ORDINARI RACCONTI

Sarà come dicono nello spettacolo teatrale de La nuova Comune (Thé alla prugna e amaretti di Alfredo Giordano pubblicizzato sul sito delle Federazione Alzheimer Italia, spettacolo il 21 a Belluno): “Una cosa buona dell’Alzheimer… incontri ogni giorno gente nuova”, ma occorre sforzarsi molto per capire come ragiona la testa di uno/a con demenza. L’11 luglio, il post 36 di Caregiver Whisper, racconta: “Lucia, la mamma, si ferma a chiacchierare nuda davanti ad uno specchio con la “signora”, la sua immagine riflessa con cui si intende alla perfezione […] Penso che dovrei solo ritenermi fortunato; per adesso Lucia non fa come molti degli altri malati che, appena si vedono allo specchio, iniziano a litigare e a dare di matto. Lei sorride e parla a quella signora anziana che le fa tanta tenerezza”.

• IL POST DELL’AGOSTO 2016

«Guarda che è tuo marito, dorme nel letto con te.»

«Ma no, non è lui.»

«E chi pensi che sia, allora?»

«Un altro.»

«Quindi non riconosci che si tratta di Sebastiano?»

«Ma va’. E se si tratta di Sebastiano, non è quello che conosco io, è un altro.»

«Ma è da tanto che vive qui?»

«Direi di sì.»

«E perché non l’ho mai visto prima?»

«Di sicuro l’hai visto altre volte ma magari adesso non ti viene in mente.»

«Ma secondo te sono deficiente che mi scordo se qualcuno vive in casa con me?»